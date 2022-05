Die Anbauflächen für Sonnenblumen in Brandenburg ist in diesem Jahr auf 24.700 Hektar vergrößert und damit fast verdoppelt worden. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Mehr Sonnenblumen, so das Statistik-Amt, seien in Brandenburg zuletzt 1994 angebaut worden.

Schon im vergangenen Jahr hatte Brandenburg die größte Fläche für den Anbau von Sonnenblumen deutschlandweit. Auf 13.100 Hektar wurden in der Mark Sonnenblumen angebaut. Gemessen an 28.000 Hektar deutschlandweit kam jede zweite Sonnenblume im vergangenen Jahr damit aus der Mark.