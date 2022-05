In Berlin und Brandenburg stieg das verfügbare Einkommen für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich. Trotzdem verdienten Haushalte in den zwei Bundesländern weiterhin weniger als der Bundesdurchschnitt.

Trotz eines leichten Anstiegs haben die Menschen in der Hauptstadtregion 2020 weniger verdient als im Bundesdurchschnitt. So lag das verfügbare Einkommen in Brandenburg bei durchschnittlich 22.252 Euro und damit bei 93,7 Prozent des bundesweiten Durchschnittseinkommens (23.752 Euro), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag in Potsdam miteilte. Noch geringer war das verfügbare Einkommen pro Person in Berlin mit 21.745 Euro. Das entsprach 91,6 Prozent des Bundesdurchschnitts.

Noch niedriger als in Berlin war das Einkommen in den anderen ostdeutschen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern mit 21.162 Euro, Sachsen mit 21.538 Euro, Sachsen-Anhalt mit 21.095 Euro und Thüringen mit 20.945 Euro war das Einkommen noch geringer. Die Einkommenstärksten Haushalte befinden sich mit 25.930 Euro demnach in Bayern.