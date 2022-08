Überall in Berlin kann man bequem per App ein Auto mieten. Ein neues Gesetz soll die Carsharing-Dienste strenger regeln, doch dagegen haben sich zwei Anbieter jetzt erfolgreich gewehrt - zumindest vorläufig.

Wenn in Berlin im kommenden Monat das verschärfte Sondernutzungsrecht für öffentliche Straßen gilt, ist Carsharing zunächst nicht betroffen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat einem entsprechenden Eilantrag von der Carsharing-Anbieter We Share und Share Now stattgegeben.

Nach Ansicht der Richter stellt das "stationsungebundene Carsharing", wenn Kunden also über eine App und nicht an bestimmten Punkten ein Auto mieten, keine straßenrechtliche Sondernutzung dar, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das Fahren und auch das Parken von Carsharing-Fahrzeugen ist demnach eine bestimmungsgemäße Nutzung der öffentlichen Straßen.