Warum Snacks an der Raststätte so extrem teuer sind

Nicht nur das Tanken an Raststätten ist teuer: Getränke und Snacks kosten dort ein Vielfaches von dem, was man im Supermarkt bezahlt. Das Raststättenunternehmen Tank & Rast diktiert die Preise - es betreibt 90 Prozent aller Rasthöfe.

Doch wie teuer wird es eigentlich? Im Testeinkauf kommt eine Tüte Gummibärchen, eine Tafel Schokolade und ein halber Liter Cola in den Beutel - Kostenpunkt an der A13: saftige 9,22 Euro. Nur zwei Kilometer weiter gibt es bei einem Discounter den gleichen Einkauf für nur 3,72 Euro – und das sogar mit der doppelten Menge Gummibärchen.

An den Rasthöfen zahle man ein Vielfaches dessen, was man im Supermarkt bezahlt, sagt Gregor Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Kunden und Kundinnen rechneten aber durchaus damit, die Autobahnpreise sind bekannt. Aber von der Autobahn abfahren, in einen nahegelegenen Ort, und dort zum Supermarkt, das sei für viele Reisende aus Zeitgründen keine Lösung.

Tank & Rast - mit der Lizenz zur Abzocke? "Die Betriebe im Servicenetz von Tank & Rast bieten allen Reisenden einen umfassenden Service, an 365 Tagen im Jahr und in der Regel rund um die Uhr. (…) Ein reiner Preisvergleich von Autobahnraststätten mit Discountmärkten greift daher aus unserer Sicht zu kurz", teilt die Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG auf rbb-Anfrage mit.

Quasi gleichzeitig wurde die bis dahin im Staatsbesitz befindliche Tank & Rast verkauft und privatisiert. Für den Bundestagsabgeordneten und Verkehrsexperten Victor Perli war das von Anfang an eine Entscheidung zu Lasten der Verbraucher. "Tank & Rast ist die Geschichte einer Privatisierung, die dazu führt, dass sich heute wenige sehr bereichern an dem Betrieb von Autobahnraststätten, die öffentliche Hand da viel Geld dafür reinsteckt, die Beschäftigten kaum mehr bekommen als den Mindestlohn, und die Kundinnen und Kunden sehr hohe Preise zahlen müssen, wenn sie tanken, wenn sie etwas essen möchten. Und das ist eine ganz schlimme Geschichte von Privatisierungsversagen."

Um zu sehen, dass es auch anders geht, muss man nur etwas in die Vergangenheit blicken. Wer in den Neunzigern entlang Brandenburger Autobahnen unterwegs war, hatte eine Auswahl an Würstchenbuden - einfach, aber preiswert und lecker. 1998 war Schluss damit – das Bundesverkehrsministerium verbot diese, schon damals zum Leidwesen der Verbraucher.

Deutlicher wird der Unterschied beim Tanken: Der Liter Super kostet hier am Autohof aktuell knapp 1,80 Euro, direkt an der Autobahn über 2,00 Euro. Für manche Reisende dann doch ein Grund, um die Autobahn zu verlassen. Diese Preise sind allerdings etwas skurril, bedenkt man den Wettbewerbsnachteil der Autohöfe - denn sie sind nicht nur weiter weg, sie müssen auch ihre Parkplätze selbst in Schuss halten, während bei Tank & Rast zum Teil Steuerzahler dafür aufkommen müssen.

Die Alternative zu den Raststätten direkt an der Autobahn sind die Autohöfe. Auch sie müssen rund um die Uhr geöffnet sein und dürfen höchstens einen Kilometer von der Autobahn entfernt sein, aber großes Sparpotential wartet hier leider nicht. Mit 8,02 Euro liegt der Testeinkauf zwar unterhalb von Tank & Rast, ist aber immer noch mehr als doppelt so teuer wie beim Discounter.

Ein unhaltbarer Zustand, sagt Gregor Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin: "Die Instandhaltung der Rasthöfe, also die Zufahrten, Parkplätze für LKW und PKW kostet viele, viele Millionen, teilweise 100 Millionen Euro im Jahr. Das, was an Konzessionsabgaben zurückkommt von Tank & Rast an den Staat dafür, dass sie dort ihr Geschäft betreiben dürfen, ist nur ein Bruchteil davon. Also finanzieren wir als Verbraucher ja sowieso schon die Infrastruktur. Dass wir dann jetzt doppelt noch durch die hohen Preisen an den Rasthöfen draufzahlen müssen, entbehrt halt jeder Logik."

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums weist auf Nachfrage darauf hin, dass kein Zusammenhang "zwischen Instandhaltungskosten und Einnahmen durch die Konzessionsabgabe" bestehe. Demnach ist der Bund zuständig für die Instandhaltung der Parkplätze, Fahrtwege und Grünanlagen, die Betreiber der Raststätten kümmern sich um ihre Restaurants, Hotels und Tankstellen.

Die Höhe der Abgabe für diese Nutzung ist in der BAB-Konzessionsabgabenverordnung [gesetze-im-internet.de] geregelt. Danach müssen die Betreiber zum Beispiel rund 23 Cent pro 100 Liter verkauften Benzins abgeben. Bei Diesel sind es rund 18 Cent. Bei allen anderen Geschäften muss laut Verordnung etwa ein Prozent des Umsatzes an den Bund abgeführt werden. Je mehr an den Raststätten verkauft wird, umso besser ist es also für die Staatskasse.