"Postzusteller nehmen Arbeit wieder auf"

Nach dem befristeten Warnstreik bei der Deutschen Post haben die Zustellerinnen und Zusteller ihre Arbeit am Montag flächendeckend wieder aufgenommen. Das sagte die Verdi-Fachbereichsleiterin Postdienste für Berlin-Brandenburg, Benita Unger.

Die befristeten Warnstreiks bezeichnete sie als "sehr erfolgreich", die rund 2.700 Beschäftigten in Berlin und Brandenburg seien dem Aufruf der Gewerkschaft zum Warnstreik am Freitag und Samstag gefolgt. Das entspricht einem Viertel der rund 12.000 Post-Beschäftigten in der Region.

In der Nacht zu Freitag hatten zudem schon Tarifbeschäftigte in den vier regionalen Briefverteilzentren ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft hatte sich nach einer erfolglosen zweiten Tarifrunde für den Ausstand entschieden.