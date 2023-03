14. und 15. März - Verdi ruft erneut zu Warnstreiks in kommunalen Krankenhäusern auf

Fr 10.03.23 | 14:37 Uhr

dpa/F.Sommer Audio: rbb24 Inforadio | 10.03.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/F.Sommer

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Nachdem schon am Montag auch Kliniken bestreikt wurden, werden die Beschäftigten in den kommunalen Krankenhäusern wohl auch in der kommenden Woche die Arbeit niederlegen.



In den kommunalen Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg soll es kommende Woche wieder einen Warnstreik geben. Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag dazu aufgerufen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Charité, Vivantes und dessen Tochterunternehmen sowie des Jüdischen Krankenhauses sollen demnach am Dienstag und Mittwoch in Berlin streiken. In Brandenburg sind das Ernst von Bergmann-Klinikum in Potsdam und das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel betroffen. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel". Pflegekräfte, Hebammen, Therapeutinnen und Therapeuten und andere Beschäftigte sollen laut Verdi-Sprecher an dem bundesweiten Warnstreik teilnehmen. Bei Vivantes streiken demnach auch andere Berufsgruppen, wie etwa Gärtner und Gärtnerinnen. Man erwarte mehr als 1.000 Streikende.



Schon am 6. März Warnstreiks

Bei allen drei Krankenhäusern gebe es Stationen, die wegen des Warnstreiks komplett geschlossen werden müssten, teilte die Gewerkschaft mit. "Das haben wir den Arbeitgebern fristgerecht mitgeteilt und erwarten, dass diese entsprechend dafür sorgen, dass auf den Stationen keine Patientinnen und Patienten mehr liegen", sagte Gisela Neunhöffer von Verdi. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen seien in der Pandemie beklatscht und bejubelt worden. "Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Krankenhaus wirtschaftlich schlecht geht", sagte sie. In Berlin hatte es schon Anfang der Woche Warnstreiks unter anderem an in mehreren Kliniken gegeben. Viele planbare Operationen wurden verschoben. In der Hauptstadt hatten am Montag etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Charité, beim landeseigenen Klinikkonzern Vivantes und dem Jüdischen Krankenhaus gestreikt. Ein Notdienst war in den Kliniken während des Warnstreiks sichergestellt worden. Die Versorgung von Notfällen, zeitkritische Operationen, Transplantationen und Operationen von Kindern fanden weiterhin statt.

Die Gewerkschaft will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erhöhen.

Gewerkschaften mit bisherigen Angeboten unzufrieden

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde im Februar eine Lohnerhöhung von 3,0 Prozent sowie eine weitere Erhöhung um 2,0 Prozent zum 1. Juni 2024 angeboten. Daneben bieten sie zwei einmalige Zahlungen zum Inflationsausgleich an. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Das Angebot sei "nicht einigungsfähig", teilte Verdi mit.

