Mitarbeiter von BSR-Deponien in Warnstreik getreten

Do 09.03.23 | 16:44 Uhr

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi können die Arbeitsniederlegung dazu führen, dass Mülltonnen in der Stadt nicht geleert werden.

Vor dem Müllheizkraftwerk Ruhleben in Spandau versammelten sich Mitarbeiter am Morgen zu einer Kundgebung.

Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind am Donnerstag erneut in einen Warnstreik getreten. Betroffen sind bis Mitternacht mehrere BSR-Anlagen und Deponien.

Geschwommen werden kann wieder - der Müll wird weiterhin nicht abgeholt. Am Dienstag setzen Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes ihre Warnstreiks fort. Trotzdem werden medizinische Notfälle versorgt.

Notfallbetrieb in Kliniken

Anlass für den Warnstreik sind die laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber zurück.

Bereits am Montag und Dienstag hatten sich BSR-Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt.