Beim geplanten Zusammenschluss der Immobilien-Dienstleister Apleona und der Berliner Gegenbauer-Gruppe sollen nach Aussage von Gegenbauer keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Es werde im Gegensatz dazu "mit dem Schritt ein weiterer Wachstumskurs einhergehen" bei dem voraussichtlich weiteres Personal eingestellt werde, teilte die in Charlottenburg ansässige Gegenbauer Holding rbb|24 am Donnerstag auf Nachfrage mit.

Der Immobilien-Dienstleister Apleona ist in Hessen ansässig und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter in ganz Europa, davon 28.000 in Deutschland. Beide Unternehmen hatten bereits am Montag mitgeteilt, eine Übereinkunft zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen unterzeichnet zu haben.

Die Kartellbehörden müssen den Plänen noch zustimmen. Wie die Unternehmen weiter mitteilen, werden nach der Genehmigung durch die Kartellbehörden sämtliche Vermögenswerte von Gegenbauer in die Apleona-Gruppe eingebracht.

Die Gegenbauer Holding mit Sitz in Berlin ist ein 1925 von Carl Gegenbauer gegründetes Dienstleistungsunternehmen im Bereich Facilitymanagement und Gebäudemanagement.