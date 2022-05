Erste Wohnungsgenossenschaft in Lauchhammer stimmt für Fusion

Die geplante Fusion der beiden größten Wohnungsgenossenschaften in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) hat eine erste Hürde genommen. Am Abend stimmten die Mitglieder der Generations-Wohnungs-Genossenschaft (GWG) mehrheitlich für die Fusion mit der Wohungsgenossenschaft "Am Lauch".

Lediglich 31 Mitglieder stimmten gegen die Fusion. Damit der Zusammenschluss aber vollzogen werden kann, müssten Bund und Land der Genossenschaft "Am Lauch" zunächst rund sechs Millionen Euro alte Schulden erlassen, so Bürgermeister Mirko Buhr.