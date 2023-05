Schönebergerin Donnerstag, 11.05.2023 | 19:07 Uhr

Ich zahlte für meine Wohnung bis zu meinen Auszug im Jahr 2018 700 € warm. Den Nachmietern wurden fast 1.200 € abgeknöpft. Sie hatten Glück, denn meine ehemaligen Nachbarn stellten den Kontakt her und sie konnten mit meinen Belegen einen Anwalt nehmen. Es kam zum Vergleich: neue Miete war dann um die 800 €. Es kann sich also durchaus lohnen, sich mit den vorherigen Mietern zu verständigen. Oft gibt es ja Nachbarn, die mit ihnen noch Kontakt haben. Seitdem wurden die Mieten in dem Haus schon zweimal erhöht. Es wäre also auch bei den 1.200 € nicht geblieben. In das Haus wurde übrigens bis auf allernötigste Reparaturen seit einer schlechten Sanierung 1984 nichts seitens der Besitzer investiert.