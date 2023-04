Martina Berlin Mittwoch, 05.04.2023 | 11:21 Uhr

SebastianBerlinMittwoch, 05.04.2023 | 10:29 Uhr

"Komische Kritik. Jeder private Investor wäre doch blöd (...)Deshalb muss endlich so viel wie möglich neu gebaut werden, damit sich das auch spürbar auf die Marktpreise auswirkt."



Und Sie sind jetzt also der Wundermann, der auf dem Erdenrund den zusätzlichen Grund und Boden erschafft?



Gibt da immer so ein Bildungsproblem. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Hier greift das Vulgär-Prinzip des Kapitalismus nicht (Wers gerne gemütlich formuliert will: "Der Markt")

Zum einen heisst es "Im-mobilie" weil sie eben nicht mobil ist. Zum anderen ist der Bedarf immer an genau einen präzisen Ort gebunden. Und das angebliche Allheilmittel - mehr, billiger produzieren und dabei mehr verbrauchen greift also nicht.



Solche Grundbildung gilt in manchen Milieus als "Ideologie" Weils so schön wäre, könnte man Physik, Geografie, Ökologie und Ökonomie mit reiner Willenskraft aushebeln und auf den Kopf stellen. Der Glaube als Himmelreich...