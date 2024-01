Start der Grünen Woche - Berliner Agrar-Davos oder Bühne für Bauern-Wut?

Fr 19.01.24 | 06:19 Uhr

Eigentlich ist die Grüne Woche purer Spaß: Tiere streicheln, Häppchen futtern, Trecker gucken. Doch dieses Jahr ist alles anders: Die Bauernproteste haben die Probleme der Branche ans Licht gezerrt. Die Grüne Woche bekommt das zu spüren. Von S. Schöbel



Er habe mit seinen Kindern extra nochmal nachgeschaut, wann er das erste Mal auf der Grünen Woche war, sagt Mario Tobias. "Da gab es noch keine Smartphones, Anfang der 2000er." In Erinnerung sei die Streichelhalle mit den Tieren geblieben. Mehr als zwei Jahrzehnte später eröffnet Tobias nun erstmals als Chef der Messe Berlin die Grüne Woche. Tiere streicheln kann man hier immer noch. Aber die Stimmung ist deutlich weniger kuschelig als früher. Die wütenden Proteste der Landwirte haben aus der fröhlichen Lebensmittel-Schau unter dem Funkturm eine politische Arena gemacht. Messe-Chef Tobias weiß das auch: Er bewirbt zwar fleißig die blumengeschmückten Hallen, das leckere Essen und clevere Agar-Innovationen, doch im Mittelpunkt steht die angespannte Lage der gesamten Branche. Man werde die Debatten von der Straße in die Messehallen holen, sagt Tobias diplomatisch, "in einen guten Rahmen". Bauernpräsident Joachim Rukwied klingt zum Auftakt der Grünen Woche allerdings deutlich düsterer. Falls die Bundesregierung die Subvention des Agradiesels wirklich streicht, werde es weitere Proteste geben. Was bisher zu erleben war, sei nur "ein Vorbeben" gewesen, so Rukwied. Es drohe eine "Eruption".

Agrardiesel als Symbol für Gesamtsituation

Deutsche Bauern, die zu wenig Geld mit ihrem Produkten verdienen, gleichzeitig aber immer strengere Klimaschutzauflagen erfüllen müssen, während der Lebensmittelmarkt von großen Konzernen und hohen Renditeerwartungen dominiert wird: Vom Agrardiesel oder der Kfz-Steuer auf Traktoren sprechen vor der Grünen Woche fast alle Branchenvertreter nur als Tropfen, der das Fass zu Überlaufen gebracht habe. "In diesem Fass sind viel mehr Kröten, die sich angesammelt haben", sagt Hans Foldenhauer. Der Vorstandssprecher des Bundesverbandes Deutscher Milchviehalter (BDM) sagt, die Probleme seiner Milchbauern reichten zurück bis in die 90er Jahre. Damals sei dem Wettbewerb auf dem Agrarmarkt Tür und Tor geöffnet worden, die Branche reagierte auf sinkende Preise mit immer mehr Wachstum: Die Politik habe die Märkte geöffnet, so Foldenhauer, und die Bauern hätten liefern müssen.

Probleme gehen Jahrzehnte zurück

Das Ergebnis zeigt der BDM auf einer aktuellen Statistik: Seit 2003 habe sich die Zahl der Milchbauern halbiert, auf inzwischen nur noch rund 50.000. Im gleichen Zeitraum hat sich die durchschnittliche Zahl der Kühe pro Hof verdoppelt. Kleine Höfe werden immer seltener, große Höfe wachsen weiter. Gleichzeitig arbeiten viele Bauern schon lange nicht mehr kostendeckend, weil vor allem die großen Molkereien weniger für den Liter Milch zahlen, als die Bauern für dessen Produktion ausgeben müssen. Dieses Missverhältnis habe man bei der Politik schon Regierungen vor der Ampel beklagt, sagt Foldenhauer. Auch der letzten Bundeslandwirtschaftsministern wie Julia Klöckner von der CDU. "Die hat immer nur gesagt: Macht ihr das in der Branche." Die aber regelt es offenbar nicht: Bei der Preisgestaltung ihrer Produkte haben die Bauern so gut wie kein Mitspracherecht, beklagen ihre Verbandsvertreter vor der Grünen Woche. Meistens diktiere der Handel, was Fleisch, Gemüse und Molkereiprodukte kosten. Allerdings geht es nicht allen Betrieben schlecht. "Wir haben über die letzten zehn Jahre absolut stabile Wertschöpfungsketten geschaffen", sagt Heinrich Rülfing, Vorsitzender der Deutschen Bio-Schweinehaltervereinigung. "Wir haben Erträge erzielen können, die auskömmlich sind." Probleme gebe es dennoch viele, zum Beispiel die überbordende Bürokratie, immer strenger werdende Auflagen, fehlende Verlässlichkeit bei Fördermaßnahmen und das Ungleichgewicht im Markt zwischen Handel und Erzeuger. Deswegen der Protest: "Es ging einfach darum, ein Signal zu setzen, dass sich etwas tun muss."

Keine einheitliche Bauern-Front

Mit dem großen Bauernverband und seinem harten Konfrontationskurs gegen die Ampel fremdelt Rülfing, der nach 30 Jahren in der CDU zu den Grünen gewechselt ist. Mit der Ampel zufrieden ist er trotzdem nicht. Seiner eigenen Partei, den Grünen, wirft Rülfing nun vor, unterschätzt zu haben, wie herausfordernd die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Klima-, Umwelt- und Tierschutz für die Bauern ist. "Veränderung macht Angst. Manchen geht es zu schnell." Ganz so vereint wie bei den Bauernprotesten präsentieren sich die Landwirtschaftsverbände auf der Grünen Woche jedenfalls nicht. So will zum Beispiel der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft keine Gentechnik auf den Äckern und fordert, dass entsprechende EU-Pläne verhindert werden. Der Bauernverband sieht es genau andersherum. Auch die geplante Tierwohlabgabe, bei der Verbraucher mehr für Fleischprodukte zahlen sollen, um Bauern zu unterstützen, kommt bei Landwirten gut an, nicht aber bei den Molkereien, die unter anderem Einbußen beim Exportgeschäft fürchten.

Rukwied: Grüne Woche ist "agrarpolitisches Davos"

Spätestens da wird klar: Die Äcker und Ställe sind letztlich auch nur die Grundlage eines deutlich größeren Geschäfts. Christoph Minhoff, Chef-Lobbyist der deutschen Lebensmittelindustrie, bringt es recht unverblümt auf den Punkt. Gefragt, wie sich die Interessen der konventionellen und der Bio-Landwirtschaft in Einklang bringen lassen, sagt Minhoff: Entscheidend sei, was sich "an den Supermarktkassen und an der amerikanischen Börse" abspiele. Heißt auch: So lange Billig-Fleisch die Renditeerwartungen der Branche erfüllt, bleibt es bei hartem Preiswettbewerb. Wenn dann Bauern-Präsident Rukwied von der Grünen Woche als "agrarpolitischem Davos" spricht, in Anlehnung an das alpine Treffen von Politik- und Wirtschaftselite, könnte das manchen protestierenden Landwirt auf dem am Brandenburger Tor geparkten Traktor ins Grübeln bringen.

Die Grüne Woche im Wandel der Zeit

Bild: Messe Berlin Fester Standort von Beginn an: Am 20. Februar 1926 eröffnete die erste Grüne Woche unter dem Berliner Funkturm.

Bild: Messe Berlin Bereits im Eröffnungsjahr zählte die Messe mehr als 50.000 Besucher.

Bild: Messe Berlin Die Messe bot einen bunten Mix aus großen und kleine Ausstellern, gewerblichen und industriellen Anbietern.

Bild: Messe Berlin Die Messe ist auch ein Marktplatz der Ideen. 1928 dann großes Staunen. Endlich ist er da - der Pferdestaubsauger!

Bild: Messe Berlin Tradition als Attraktion: In Tracht zeigen 1928 Flachsspinnerinnen aus dem Spreewald ihr Können.

Bild: Messe Berlin Alljährlich das gewohnte Bild bei der Grünen Woche: lange Schlangen vor dem Eingang (1930).

Bild: Messe Berlin 1930 sorgte eine riesige Eierfrischhaltemaschine, in der sich 5.000 Eier im Kreis drehten, für Aufsehen. Die Produkte sollten auf diese Weise ein Jahr haltbar bleiben.



Bild: Messe Berlin 1931 werden die Süßigkeiten am Stand auf dem Tablett gereicht: Gratisverteilung von Honigkostproben.

Bild: Messe Berlin Im Geschmack der Zeit eingerichtet zeigt sich 1936 ein Jagdzimmer auf der Grünen Woche.



Bild: Messe Berlin Die Fertigsuppen halten Einzug und werden 1937 stolz präsentiert.

Bild: Messe Berlin Meilenstein im Jahre 1951 auf der Grünen Woche: Die Niederlande präsentieren sich als erster ausländischer Aussteller.

Bild: Messe Berlin In den 1950er Jahren gilt das alljährliche Schleppergeschicklichkeitsfahren als eine Institution auf der Grünen Woche. Vor allem ostdeutsche Bauern sollten dabei von den Vorzügen westlicher Traktorentechnik überzeugt werden (Bild von 1956).



Bild: Messe Berlin Für einen Groschen gibt es auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 1962 den Apfel aus dem Automaten.

Bild: Messe Berlin Das mobile "Portophone" gilt 1964 auf der Grünen Woche als sensationelle Weltneuheit. Es ermöglicht den Bauern und ihren Arbeitern, drahtlos Kontakt zu halten auf den immer weitläufigeren Höfen und Feldern.

Bild: Messe Berlin "Grünes Radrennen" in den Messehallen: An dem Zehntagerennen der Deutschen Landwirtschaft im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin beteiligen sich 1968 5.000 Jugendliche aus der ganzen Bundesrepublik.

Bild: Messe Berlin Viel Zeitgeist und Pop im Jahr 1969: Die Deutsche Ernährungsindustrie vermarktet ihre Produkte mit zeitgemäßer Poster-Art.

Bild: Messe Berlin Schickes Holzschild, schicker Pulli, schicke Kuh: Angus-Rinder erfreuen sich 1982 in der Tierhalle großer Beliebtheit.



Bild: Messe Berlin Im Jahr 1991 präsentieren sich erstmals die fünf Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf der Grünen Woche.



Bild: Messe Berlin Acht Jahre später bekommt Brandenburg seine eigene Halle - 21a lautet die Adresse für Grüne-Woche-Besucher.

Bild: Hans Scherhaufer Bio ist messetauglich, und das schon seit 2007. Das freut auch den Verkäufer von biologisch angebauten Spreewaldgurken...



Bild: dpa/Odeta Catana Gegenwind für die Messe: Während der Grünen Woche 2014 marschieren Demonstranten mit Bannern und protestieren gegen genetisch modifizierte Landwirtschaft.

Bild: dpa/Wolfgang Kumm Damals sollte das so sein: Der Minister lässt 2014 die Frauen antreten. Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) empfängt in der Halle seines Ministeriums die deutschen Produktköniginnen.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Die Grüne Woche feiert Brandenburg: 2019 verfolgen Besucher die Eröffnung des alljährlichen Landes-Tages.

Bild: dpa/AGRAR-PRESS Die Proteste gegen die industrielle Landwirtschaft gehören 2020 alljährlich auch zur Grünen Woche: "Wir haben es satt" sind die Demonstrationen überschrieben.

Bild: dpa/Wolfgang Kumm Die Pandemie stoppte auch die Grüne Woche: 2021 und 2022 fand die Messe ausschließlich digital statt. Tagungen, Vorträge und Pressekonferenzen wurden live gestreamt. Die großen Hallen blieben leer.

Bild: dpa/Christoph Soeder Deutlich weniger Aussteller und Besucher als bei der letzten Auflage vor der Pandemie: 2023 findet die Messe erstmals wieder mit Publikum statt - allerdings mit gedämpftem Zuspruch.

Bild: Fabian Sommer/dpa ...2024 soll alles wieder beim Alten sein, volle Hütte unterm Funkturm. Play Pause Fullscreen





















































