Und ja, der Begriff Privatisierung ist immer noch mit einem negativen Touch behaftet. Aber wenn man genauer hinschaut, was macht denn die BVVG mit den Flächen? Sie verpachtet und verkauft sie zu Höchstpreisen, bringt damit das Preisfindungsmodell für alle Regionen in Brandenburg und den neuen Bundesländern durcheinander und das mit radikalen Methoden.

Kommentierungen auf rbb24.de zu der Forderung der Ostdeutschen Bauernverbände nach Boden-Privatisierung reichten von "Die bekommen den Hals nicht voll genug" bis "Was bilden sich die Landwirte ein". Wie reagieren Sie auf so etwas?

So ist der Bund über die BVVG der Preistreiber in den Regionen und sorgt sogar dafür, dass Bodenpreise durch die Landwirte nicht mehr erwirtschaftbar sind.

Die BVVG tut, was sie am liebsten macht, Geld in die Kasse des Bundes zu spülen und das zu Lasten der ostdeutschen Landwirtschaft und das mit einer Methode, die nicht ortsüblich, die in der Fläche nicht üblich und nicht den Landwirtschaftsbetrieben förderlich ist.

Wir sprechen uns klar für Verkaufslose aus, an denen sich jeder diskriminierungsfrei beteiligen kann, ob groß ob klein. Zudem sollen die Lose nicht so groß sein.

Und deshalb: Dieser Boden gehört in die Hände derjenigen, aus denen es mal gekommen ist: Von den Landwirten über die DDR in das Treuhandvermögen der Bundesrepublik. Jetzt will man als Landwirt ganz einfach, dass die Fläche an die Landwirte zurückgeht. Das sollte nicht sofort erfolgen, sondern auch mit einer gewissen Gleitzeit - volles Verständnis. Aber zu sagen, wir geben es gar nicht mehr in die Hände der Landwirte, ist der falsche Weg.

Und uns geht es gar nicht um die Vergrößerung. Es geht hier um die Stabilisierung, weil auch jetzige Pächter die Fläche irgendwann mal in ihr Eigentum überführen wollen, damit sie Stabilität haben, damit sie Flächen an die Hofnachfolger übergehen können. Eigentum kann man beleihen, um dann in die Betriebe investieren zu können, damit sie Fläche haben, mit denen man rechnen kann. Es geht generell nicht um Flächenzuwachs, sondern es geht darum, die Flächen in der Hand der von regionalen Unternehmen zu halten.