Matthias FF Dienstag, 02.04.2024 | 18:53 Uhr

"Als Repräsentanten des landwirtschaftlichen Berufsstandes in den ostdeutschen Bundesländern stellen wir fest, dass Sie mit diesem Verfahren das letzte Vermögen Ostdeutschlands verschleudern"

Das spricht Bände wenn dieser Verband Verpachten von staatlichem Eigentum nur noch an nachhaltig wirtschaftende Betriebe oder den Naturschutz als verschleudern bezeichnet und reiht sich ein in Einges was in den letzten Monaten von dort gekommen ist.

Weder das eine noch das andere scheint also im Interesse eines Verbandes zu sein, dessen Mitglieder mehr als alle anderen von nachhaltigem Umgang mit den natürlichen Ressourcen abhängig sind, sofern sie weiter als 2 Jahre denken.

Frage wäre wie repräsentativ vertreten denn diese Repräsentanten den landwirtschaftlichen Berufsstand? Oder doch nur einen Teil davon?