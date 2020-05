Die Deutsche Bahn reagiert auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im touristischen Bereich und stockt ihr Angebot wieder deutlich auf.

Auf besonders gefragten Städteverbindungen wie etwa von Berlin ins Ruhrgebiet sowie von dort weiter in den Süden Deutschlands würden fortan wieder ICE-Doppelzüge fahren, kündigte Bahnvorstand Berthold Huber am Montag an. In der Krise war der zweite Zug jeweils weggelassen worden. Ab Anfang Juni soll zudem wieder ein ICE-Sprinterzug zwischen Berlin und München pendeln. Ein weiterer komme Mitte Juni hinzu, hieß es.