Flixbus will nach gut zwei Monaten Corona-Pause den Betrieb wieder aufnehmen. Das Unternehmen kündigte einen Neustart für diesen Donnerstag an. Die Busse sollen dann in Deutschland zunächst knapp 50 Ziele ansteuern. Vor der Krise waren es zehnmal so viele.

Angefahren werden neben Großstädten wie Berlin, Leipzig, Nürnberg, Hamburg, Frankfurt am Main und München auch kleinere Städte wie Bayreuth, Himmelkron, Titisee-Neustadt, Weimar und Wolpertshausen, wie Flixbus mitteilte. Auch Cottbus ist wieder im Programm.