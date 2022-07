Sonntagabend kurz vor 23 Uhr, Bahnhof Greifswalder Straße; in wenigen Minuten schließt die letzte große Videotheken-Kette in Berlin ihre allerletzte Filiale. Im ganzen Laden, groß wie ein vernünftiger Kinosaal, wühlt sich etwa ein halbes Dutzend Filmfreunde durch die Regale. "DVDs und Blue-Rays – 10 Stück 15 Euro" schreit es von selbstgemalten Plakaten aus jeder Ecke. Den beiden Mitarbeitern stehen die Tränen in den Augen. Eine Frau stopft hastig zwei Hände voll DVDs in ihren Jutebeutel, auf Batmans Plastikgesicht flackert das Licht der Leuchtbuchstaben an der Fassade. Sie sind seit Jahren defekt.

Die Öffentlich-Rechtlichen und privaten Fernsehsender hatten damals schon lange begonnen, ihre Programme ins Netz zu stellen, Livestreams waren schaubar. Illegale Streams super populär. Wieso aufstehen und zahlen, wenn man das googeln kann, so die Einstellung vieler. Zumindest die internetaffine Generation schien dem Konzept, Filme in einem Geschäft auszuleihen, damals schon entflohen. Mein Laptop, mein Leben.

Diese Videothek und ich, wir sind etwa gleichzeitig in Berlin angekommen. Ich vor etwa zehn Jahren aus Hamburg, die Videothek parallel aus der aufgerissenen Grünanlage vor einem Discounter. Als sich herausstellte, dass in den eleganten, zweistöckigen Rundbau weder eine Apotheke noch ein Bio-Supermarkt einzieht, war ich baff. "Eine Videothek? Jetzt noch?"

Es lag damals schon in der Luft, dass sich Hollywood das nicht länger gefallen lassen wird. Amerikas Filmindustrie war wütend. Im Januar 2012 wurde Mega-Upload-Betreiber Kim Dotcom festgesetzt. Der nach Neuseeland ausgewanderte Deutsche war durch dreiste Raubkopien neuer Kinofilme zum Multimillionär geworden. Aber was nun? Einfach alle verhaften, holt niemanden aus dem Internet raus und ins Kino zurück. Apple hatte gezeigt, dass Leute für digitale Musik Geld ausgeben, wenn das Angebot stimmt. Wer würde etwas vergleichbares für Filme auf die Beine stellen?

Diese Frage beantwortete Netflix kurze Zeit später mit zwei harten rechten Schlägen. Am 1. Februar 2013 kam "House of Cards" heraus, im Juli "Orange is the New Black". Der schiere Pomp löste Verwerfungen in der Filmbranche aus. Oscar-Preisträger in Serienrollen, nie dagewesene Budgets, Oscar-Preisträger auf den Regiestühlen. Harte Themen, süffisant erzählt mit Kino-Ästhetik. Und das aus einem Land, dessen frei empfangbare Fernsehsender seit Jahrzehnten auf weichgespülte Serien setzen, bei dem eine Folge der nächsten gleicht.

Doch der K.o.-Schlag war die Dreistigkeit, mit der Netflix in den Ring gesprungen war. Alle Folgen waren sofort verfügbar. Keine festen Zeiten mehr. Kein Warten bis nächsten Dienstag mehr, um zu wissen, wie es weiter geht. Der Hype war da. Und ist ironischerweise genau das, was Netflix ins Schlingern gebracht hat. Mit dem alten Konzept von einer Folge pro Woche zeigt Disney+ aktuell, wie man die Aufmerksamkeit von Serienfans wochenlang am Köcheln halten kann.