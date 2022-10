Der Dirigent und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, ist so schwer erkrankt, dass er ein zu seinem 80. Geburtstag geplantes Konzert in Berlin absagen muss. Das teilte die Pressestelle des Hauses am Freitag mit.

Barenboim hatte am 4. Oktober auf Twitter mitgeteilt, bei ihm sei eine schwere neurologische Erkrankung diagnostiziert worden. Aus diesem Grund werde er sich "in den kommenden Monaten von einigen meiner Auftritte, insbesondere von Dirigaten, zurückziehen", so Barenboim. Details zur Erkrankung nannte der Musiker nicht. Sein Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. "Ich muss mich jetzt so weit wie möglich auf mein körperliches Wohlbefinden konzentrieren", so der 79-Jährige.

Seit 1992 ist Barenboim Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, bis August 2002 war er auch deren Künstlerischer Leiter. Im Herbst 2000 wählte ihn die Staatskapelle Berlin zum Chefdirigenten auf Lebenszeit. Neben zahlreichen weiteren musikalischen Projekten rief Barenboim gemeinsam mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said auch die Barenboim-Said-Akademie in Berlin ins Leben, in der junge Musiker aus dem Nahen Osten ausgebildet werden.