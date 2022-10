Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin standen in der Nachkriegszeit auch unter dem Einfluss von Akteuren mit nationalsozialistischer Vergangenheit. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte [berlinale.de].

Das Institut hatte in einer ersten Studie [ifz-muenchen.de] vor zwei Jahren bereits aufgezeigt, dass der erste Berlinale-Leiter Alfred Bauer eine bedeutendere Rolle im nationalsozialistischen Regime gespielt hatte als bis dahin bekannt.