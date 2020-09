Bild: DPA/Kay Nietfeld

Studie über Alfred Bauer - Erster Berlinale-Leiter war wichtiger Funktionär der NS-Propaganda

30.09.20 | 14:44 Uhr

Der erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, war weitaus tiefer in den Propaganda-Apparat der Nationalsozialisten verstrickt als bisher bekannt. Das geht aus einer Studie hervor. Demnach hat Bauer nach dem Krieg seine genaue Rolle aktiv verschleiert.



Der erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, war nach einer neuen Studie enger mit dem NS-Regime verbunden als bisher bekannt. Nach 1945 habe Bauer seine Rolle in der Filmindustrie in der NS-Zeit systematisch verschleiert, heißt in einer von den Internationalen Filmfestspielen Berlin in Auftrag gegebenen Untersuchung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (IfZ). Die Erkenntnisse über Bauers Verantwortlichkeiten in der Reichsfilmintendanz und sein Verhalten im Entnazifizierungsverfahren seien bestürzend, sagte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Mittwoch.



Ab 1937 NSDAP-Mitglied

Das aktuelle Berlinale-Leitungsduo, bestehend aus Rissenbeek und Carlo Chatrian, hatte die Studie im Februar in Auftrag gegeben. Im Februar hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" Recherchen über Rolle und Aufgaben Bauers in der Reichsfilmintendanz der Nationalsozialisten öffentlich gemacht. Diese war die zentrale Institution zur Steuerung der Filmproduktion im NS-Regime. Bauer arbeitete den Angaben zufolge als Referent des Reichsfilmintendanten. 1951 wurde er dann der erste Leiter der Berlinale und blieb dies bis 1976. Chatrian und Rissenbeek hatten in diesem Jahr bereits die Verleihung eines nach Bauer benannten Silbernen Bären gestoppt. Die Studie zeige auf, dass "Alfred Bauer sich der bedeutenden Rolle der Reichsfilmintendanz im Propaganda-Apparat der NS-Herrschaft bewusst gewesen sein musste", hieß es. Seine Aufgabe habe "zum Funktionieren, zur Stabilisierung und Legitimierung der NS-Herrschaft" beigetragen. Bauer habe sich zudem schon früh - ab 1933 - verschiedenen nationalsozialistischen Organisationen angeschlossen und sei 1937 Mitglied der NSDAP geworden.

Alfred Bauer (M.) gemeinsam mit den Schauspielern Mario Adorf (l.) und Horst Buchholz 1975 in Cannes

Weiter lege die Studie offen, dass Bauer während seines Entnazifizierungsverfahrens (1945-47) durch "bewusste Falschaussagen, Halbwahrheiten und Behauptungen seine Rolle im NS-Regime zu verschleiern versuchte und sich stattdessen das Image eines Gegners des NS-Regimes konstruierte". Es stelle sich die Frage, welche personellen Kontinuitäten die deutsche Kulturszene in den Nachkriegsjahren geprägt hätten, so Rissenbeek. Die Studie weise darauf hin, dass es noch zahlreiche Forschungslücken bei der historischen Betrachtung der Filmbranche in dieser Zeit gebe.

