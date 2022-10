Nach der Pause kommt der Sänger dann aber im knallroten langen Kleid auf die Bühne. Doch nicht die Farbe des Kleides bringt das Publikum zur Raserei, es ist der Schnitt dieser hautengen Latex-Kreation, die nach unten, zu den High-Heels hin, in langen Schlitzen ausläuft.

Derart gekleidet singt Tim Fischer dann "Kunststück". Ein delikater Blues und eines von gut 30 Liedern, mit denen der Sänger an diesem Abend und in den nächsten beiden Wochen in der Bar jeder Vernunft sein großes Georg-Kreisler-Geburtstagsfest feiert. 100 Jahre alt wäre der 2011 in Salzburg gestorbene Wiener Sänger und Dichter in diesem Jahr geworden. In seinen letzten Jahren sind Kreisler und Fischer über gemeinsame Projekte zusammengekommen, überliefert ist Kreislers Ausspruch: "Alles in allem bin ich sehr glücklich darüber, dass Tim Fischer meine Lieder singt."