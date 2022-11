"Do what the fuck you want"

Kae Tempest aus London rappt, schreibt Bücher und hat in diesem Jahr eine viel beachtete neue Platte rausgebracht. Am Donnerstag war Tempest mit einer beeindruckenden Live-Performance im Berliner Admiralspalast. Von Hendrik Schröder

Was für ein toller Empfang. Kae Tempest kommt in weiten, schwarzen Klamotten und kurzen blonden Haaren auf die Bühne und die Leute jubeln und schmachten und juchzen, bevor Tempest auch nur einen Ton gesungen hat. Am Anfang gibt es eine lange Ansage und der Ablauf wird erklärt: "Ich spiele jetzt das neue Album "The line is a curve" am Stück für euch und danach ein paar alte Stücke. Und ich werde zwischendurch nichts sagen und mich auf die Songs konzentrieren", sagt Kae ernst.

Und fügt lachend und die Stimme erhebend hinzu: "Und ihr macht dazu was ihr wollt ja? You do what the fuck you want! Lasst euch von dem ehrwürdigen Theater nicht einschüchtern, wenn ihr tanzen wollt, dann tanzt, heute geht es ja um Körper, um meinen, um eure". Mit dieser Maßgabe sind die meisten dann offenbar einverstanden.