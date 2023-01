"Jegliche Form von Voyeurismus ist ausgeschlossen"

Ihr Gesicht sehen wir nicht - nur die unglaublich zarte Haut ihres nackten Körpers. Eine Haut, die an Porzellan erinnert und von innen heraus zu leuchten scheint. Die Frau mit dem dunklen Haar kehrt uns den Rücken zu und blickt in den Spiegel einer Frisierkommode. Auf dieser intimen Aufnahme "Thora at my vanity" von 2022 ist die Autorin Thora Simpson zu sehen, in der New Yorker Wohnung von Nan Goldin, wo beide während des Corona-Lockdowns viel Zeit miteinander verbrachten. Es ist genau diese intime und ungezwungene Ästhetik, mit der Nan Goldin zu einer der einflussreichsten Fotografinnen der Welt geworden ist. Die Wahrhaftigkeit, mit der sie Menschen in ganz privaten Situationen einfängt.

Die Kuratorin der Ausstellung in der Akademie der Künste, Anke Hervol, drückt es im Interview mit dem rbb so aus: "Das sind alles Situationen, die wir ja alle kennen und in denen wir nicht unbedingt fotografiert werden möchten." Nan Goldin aber schaffe es "diese Momente auf eine Art zu fotografieren, dass wir nicht irritiert sind. Es hat eine Wärme und eine Schönheit. Der Mensch als schönes Wesen in all seinen Facetten: egal ob er auf dem Sterbebett liegt, ob er geboren wird, ob er Drogen konsumiert, ob der Mann sich als Frau verkleidet oder ob es zwei Liebende sind."

Auf den 50 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten sehen wir immer wieder Menschen, die sich beispielsweise in der Garderobe zurechtmachen, in Unterwäsche auf Betten liegen oder eng umschlungen sind im Liebesspiel. Das aktuelle Foto "Thora at my vanity" aus der Corona-Zeit knüpft also direkt an die frühen Arbeiten Nan Goldins an. Und doch hat dieses Foto fast schon etwas von einem Renaissance-Gemälde.

Beim Betrachten der Ausstellung "Käthe-Kollwitz-Preis 2022. Nan Goldin" sei sie selbst überrascht gewesen, wie stark die Fotos von der Malerei der Renaissance inspiriert sind, sagt die Kuratorin der Ausstellung Anke Hervol. Zum einen wegen der vielen Spiegel, die in den Fotos auftauchen: "Es ist interessant, dass Nan Goldin eigentlich immer versucht auch den Raum, in dem etwas geschieht, zu erweitern. Und damit zieht sie uns natürlich rein. Der Spiegel hat immer eine Sogwirkung im Bild." Zum anderen wegen der differenzierten Darstellung der Haut. "Wir wussten schon immer, dass Nan Goldin viel nackte Haut fotografiert. Aber als ich alle Bilder hier zusammen gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie unglaublich faszinierend sie Haut darstellen kann in all ihren Facetten", sagt Hervol. "Und das in dieser Zufälligkeit des Motivs oder der Situation. Das ist ja nicht wie bei anderen, die alles ausleuchten."