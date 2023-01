Das Theaterjahr 2023 verspricht Veränderungen, doch wie groß die ausfallen, ist unklar. Sowohl bei den Berliner Festspielen als auch am Deutschen Theater stehen in diesem Jahr neue Teams am Steuer. Von Barbara Behrendt

Das 60. Theatertreffen soll am 12. Mai beginnen. Das Schauspielhaus Bochum und das Wiener Burgtheater sind in diesem Jahr gleich doppelt eingeladen, etwa mit den Inszenierungen "Die Eingeborenen von Maria Blut" von Regisseurin Lucia Bihler (Burgtheater) und "Der Bus nach Dachau. Ein 21st Century Erinnerungsstück" von De Warme Winkel (Schauspielhaus Bochum).

In die Auswahl schafften es beispielsweise auch "Ein Sommernachtstraum" von Regisseur Antú Romero Nunes am Theater Basel, "Das Vermächtnis (The Inheritance). Teil 1 und Teil 2" von Regisseur Philipp Stölzl am Residenztheater München und "Ophelia's Got Talent" von Florentina Holzinger an der Berliner Volksbühne. Die Jury sichtete in diesem Jahr insgesamt rund 460 Inszenierungen.