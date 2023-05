Sie war eine der meistporträtierten Frauen ihrer Zeit: die Schauspielerin Tilla Durieux. Geboren 1880 in Wien starb sie mit 91 Jahren in ihrer Wahlheimat Berlin. Das Georg-Kolbe-Museum widmet ihr jetzt eine Ausstellung. Von Sigrid Hoff

Hier erlebte sie ihren Durchbruch am Deutschen Theater als Schauspielerin in der Titelrolle der "Salomé" von Oskar Wilde unter dem Regisseur Max Reinhardt. Ein Porträt, das Eugen Spiro von seiner Ehefrau in dieser Rolle schuf, hängt in der Ausstellung neben einem großformatigen Ölgemälde von 1905, "Dame mit Hund". Es zeigt die Diva in ungewohnt privater Pose als bürgerliche Dame des Hauses, die entspannt auf einem Sofa ausgestreckt liegt.

Er zeigt die Schauspielerin mit seitlich geneigtem, in die Hand gestützten Kopf. Daniela Gregori hofft, damit auch für die Forschung einen Anstoß zu geben und vielleicht bis zum Ende der Ausstellung der Name der Künstlerin/des Künstlers publik zu machen.

Unter den Skulpturen, die im großen Tageslichtsaal des Museums präsentiert sind, gehören wichtige Arbeiten aus der eigenen Sammlung des Hauses. Zu einem Höhepunkt unter den Porträtbüsten zählen vier Arbeiten von Ernst Barlach, die erstmals seit langer Zeit zusammen gezeigt werden, neben einer erst kürzlich wieder aufgetauchten Lebensmaske aus Bronze, die Tilla Durieux selbst in Auftrag gegeben hatte, sowie die Büste eines unbekannten Künstlers, die zum ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen ist.

Im Ersten Weltkrieg leistete sie Freiwilligendienst als Krankenschwester in Berlin-Buch, sie setzte sich für die inhaftierte Rosa Luxemburg ein und unterstützte in der Nazizeit den Widerstand gegen das Regime.

Darüber hinaus belegen zahlreiche Dokumente und Fotos, darunter ein Konvolut, was die Akademie der Künste in Berlin erst vor einem Jahr für das Archiv erworben hat, Tilla Durieux‘ Rolle als emanzipierte und engagierte Zeitzeugin.

Tilla Durieux kehrte 1955 zurück nach Berlin und startete am Theater, in Film und Funk ihre Alterskarriere. In den 1960er Jahren bis zu ihrem Tod 1971 erhielt sie zahlreiche Ehrungen aus Ost wie West. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin, betont Kuratorin Daniela Gregori, sei sie in ihrer Wahlheimat auf dem Friedhof Heerstraße, unweit des Georg-Kolbe-Museums, bestattet worden, "in diesem kalten grauen Sand, vor dem sie anfangs, 1903, so große Angst gehabt hat."