Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben viele Orchester Solidaritätskonzerte gegeben. Ganz anders ist das nach den Hamas-Massakern in Israel. Maria Ossowsk i über das Schweigen in der klassischen Musik.

rbb-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski hat sich in der Klassik-Szene in der Region umgehört und gefragt, ob - wie nach dem Überfall auf die Ukraine - auch für Israel Solidaritätskonzerte geplant sind. Die Ergebnisse ihrer Umfrage hat sie hier zusammengefasst - und ein persönliches Fazit gezogen.

Intendant Stephan Märki betont, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg seien Jüdinnen und Juden so gefährdet gewesen wie jetzt seit dem 7. Oktober. Er will mit seinem Team ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Innerhalb eines Tages waren 400 Karten verkauft. Laut Märki zeige sich im Kulturbetrieb in puncto Israel viel Unsicherheit und Angst, die falschen Worte zu benutzen oder zur Zielscheibe zu werden.

Anders in Cottbus . Dieses Vierspartenhaus präsentiert am 31. Oktober ein Konzert mit einem Kaddisch , einem hebräischen Totengebet, mit dem Mozartreqiuem, mit Werken jüdischer Komponisten und mit jüdischen Künstlern wie Jascha Nemtzov oder Tehila Nini Goldstein.

Den Skandal an der Deutschen Oper 2006 sehen sie in keinem Zusammenhang mit der heutigen Situation. Die damalige Intendantin Kirsten Harms hatte aus Furcht vor militanten Islamisten Hans Neuenfels' Inszenierung von Mozarts Idomeneo abgesetzt. Im Schlussbild waren die abgeschlagenen Köpfe von Mohammed, Jesus, Buddha und Poseidon zu erkennen.

Fazit: Keine Solidaritäts- oder Gedenkkonzerte für Israel und/oder gegen Judenhass in Berlin. Ist das verständlich? Nein.

Berlin hat bis zur Machtergreifung Hitlers eine unvergleichliche kulturelle Blüte erlebt. Dank jüdischer Künstler. In Berlin haben die Nationalsozialisten die Vernichtung des europäischen Judentums beschlossen und geplant. Heute ist Berlin die Stadt mit den meisten Jüdinnen und Juden Deutschlands.

Angst oder "Ja, aber"-Relativierungen sind kein guter Ratgeber für Entscheidungen. Je mehr Bilder aus Gaza die Medien fluten, desto unwahrscheinlicher wird es, ein Konzert zu veranstalten, das der Opfer in Israel gedenkt. Für unsere jüdischen Bürger in Berlin jedoch stünde es jedem Orchester gut an, Solidarität zu zeigen. Nie war jüdisches Leben auch bei uns so gefährdet wie jetzt. Ich finde die Untätigkeit beschämend und kann nur Martin Luther King zitieren: "Am Ende erinnern wir nicht die Worte unserer Feinde, sondern das Schweigen unserer Freunde".