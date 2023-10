Die New York Times nannte Ezhel einen der wichtigsten Popinterpreten Europas. In seiner türkischen Heimat ist er ein Star. Seit ein paar Jahren wohnt der Rapper aus politischen Gründen in Berlin. Ein Heimspiel im ausverkauften Huxleys.

Sehr familiär ist das alles von Anfang an und angenehm wuselig. Als Anheizerin spielt an diesem Montagabend erstmal Ezhels Cousine Ipek, die als DJane in Berlin lebt. In der queeren Kulturszene ist sie ein bekannter Name, jetzt mischt sie auf dem Computer Oriental Sounds mit klugem Techno. Das finden schon mal alle gut und fühlen sich entschädigt für die sehr lange Warterei in der sehr langen Schlange. Dann wird kurz das Licht gecheckt, alle Lampen gehen mehrmals an und aus. Dem ausverkauften Huxleys ringt es mehrere ekstatische Schreie ab, wenn die Strahler voll ins Publikum gehen.

Und während DJane Ipek noch unter dem DJ-Tisch herumkriecht und ihre Kabel einsammelt, fangen Ezhels Beat-Boys (der eine eher klein und in schwarz gekleidet, der andere recht groß und in weiß) - mit ihren Laptops und Synthies schon mal das Set an. Ein Drummer kommt dazu. Sein Drumkit ist zwar elektronisch getriggert, also modifiziert, aber hey: immerhin ein echter Schlagzeuger. Und dann kommt endlich Ezhel auf die Bühne, ja…gerannt.