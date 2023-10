Welche Bedeutung das Radio nach wie vor hat, zeigen auch die "Prix-Europa"-Preise. Über den Titel als bestes investigatives Audio-Programm durften sich die Iren freuen für die Produktion "RTÉ Documentary On One: Blackrock Boys". Es geht um den Missbrauch von Kindern in einer kirchlichen Einrichtung. Das beste Hörspiel des Jahres kommt aus Großbritannien: "Dear Harry Kane" beschreibt die Not der Arbeiter beim Bau der Fußballstadien in Katar.

Den "besten Spielfilm des Jahres" hat der Südwestrundfunk (SWR) mit Arte produziert: "Elaha". Der Film nehme uns, so der belgische Rundfunk und Fernsehdirektor Jean Paul Philippot, mit zur Reise zu sich selbst und zum eigenen Platz auf der Welt. Die verantwortliche Redakteurin des SWR, Stefanie Gross: "Elaha heißt Frieden und Freiheit, es ist auch ein kurdischer Mädchenname. Darum gehts, um ein Leben zwischen Tradition und ihren eigenen Sehnsüchten. Sie will sich selbst finden. Das war uns wichtig zu erzählen"