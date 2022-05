Ein Autofahrer ist in Berlin-Schöneberg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Unfall mit einer Verletzten gebaut. Der Wagen des Unbekannten fiel einer Zivilstreife am Freitagabend in der Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe demnach die Anhaltesignale des Polizeiwagens ignoriert. Stattdessen soll er gewendet und Gas gegeben haben.