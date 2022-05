Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hat in der Hauptstadt eine neunköpfige Hehlerbande geschnappt. Sie soll in großem Stil gefälschte Markenware wie Schuhe und Bekleidung von minderer Qualität aus der Türkei über den Flughafen BER nach Berlin gebracht haben, ohne dafür die entsprechenden Abgaben zu entrichten, wie ein Behördensprecher am Donnerstag mitteilte.



Seit mindestens zwei Jahren sollen die Täter im Alter zwischen 19 und 53 Jahren "ihre Ware" nach Deutschland gebracht und hier als Originalbekleidung und -schuhe weiterverkauft haben. Der Zoll spricht nach vorsichtigen Schätzungen von einem Schaden von mindestens 250.000 Euro.

Bei einer Gepäckkontrolle am BER waren die Beamten misstrauisch geworden und der Gruppe auf die Spur gekommen. Am Mittwoch durchsuchte das Zollfahndungsamt Räumlichkeiten der Bandenmitglieder. Zwei der insgesamt neun Beschuldigten wurden direkt am Flughafen in Schönefeld mit der gefälschten Markenware bei Ihrer Rückkehr aus der Türkei in Empfang genommen.

Insgesamt waren 87 Einsatzkräfte von Zoll und Berliner Polizei im Einsatz.