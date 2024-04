Es muss sich also, da hat das Berliner Ensemble ganz Recht, um Satire handeln. Denn falls es, wie man versucht war zu vermuten, eine Lesung wäre, dann hätte Sibylle Berg doch nicht jene Passagen aus ihrer endlosen Hacker-Dystopie "RCE" vorgelesen, die sie selbst schon wieder völlig vergessen hat: "Und nun steht also der Präsidentenpalast in Frankreich an. Und den nimmt man einfach nicht ein. Da ist die RAID, die Recherche Aid Intervention…" Sie reicht Sonneborn das Skript, damit er die Abkürzung mit D liest. Was ist das nur für ein seltsames Wort da im eigenen Text? Sonneborn: "Das? Das hast du dir ausgedacht. Da steht... ist das französisch?"



Es lässt sich auch nur mit Satire erklären, dass Martin Sonneborn zehn, zwölf und, Tatsache, 14 Jahre alte Videos aus der ZDF-heute-show abspielt, in denen er, der clevere Martin, die ach so dumme Bevölkerung veräppelt. Zum Beispiel, als ihn 2010 ein paar doofe Dörfler jedes Zimmer ihres Hauses fotografieren lassen, für, haha, Google-Home nach Google-Streetview.