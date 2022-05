Auf dem Party-Gelände an der Warschauer Straße entstehen demnächst Neubauten und Bürokomplexe. Das schließt die Clubkultur offenbar nicht aus. Der Bezirk ist laut Bezirksbaustadtrat bemüht, die meisten Etablissments in die neuen Pläne zu integrieren.

Die Clubs auf dem RAW-Gelände sollen auch nach dem Umbau möglichst bestehen bleiben. Das teilte der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Bündnis 90/ Die Grünen) am Mittwoch gegenüber dem rbb mit.

Es gebe auf dem Gelände zwei Arten von Clubs: Zum Einen solche, die zur Soziokultur gerechnet werden - zum Beispiel "Sommergarten" oder "Bar zum schmutzigen Hobby". Die anderen seien die kommerziellen Clubs wie "Suicide Club" oder "Haubentaucher".

Die Gebäude der erstgenannten Clubs sollten in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben, so Schmidt im Interview mit Radioeins. Die kommerziellen Clubs verhandelten gerade mit dem Eigentümer, dass sie in das Neubauprojekt integriert werden können. Auch darauf lege der Bezirk laut Schmidt sehr viel wert.