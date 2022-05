Eine 20 Jahre alte Frau ist am frühen Samstagmorgen nach einer Auseinandersetzung in einem Berliner Club ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte die Polizei wenige Stunden nach dem Vorfall mit. Sie hat demnach eine Kopfplatzwunde erlitten.



Nach bisherigem Kenntnisstand soll die 20-Jährige gegen 2.15 Uhr in dem Club in der Mohrenstraße mit einer bisher Unbekannten in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll die Unbekannte die junge Frau mit einer Glasflasche beworfen und am Kopf getroffen haben. Dann habe die unbekannte Frau noch mit Pfefferspray gesprüht, teilte die Polizei weiter mit. Im Anschluss sei sie geflohen.