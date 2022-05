Brand in Wohn- und Geschäftshaus löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Feuer ist am Dienstag in einem Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Moabit ausgebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand in einem hölzernen Anbau aus. Betroffen war demnach eine Shisha-Bar in der Turmstraße. Die Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass die Flammen auf die benachbarten Wohnungen übergriffen. Unklar ist aber, ob Wohnungen durch den starken Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurden.