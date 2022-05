Mit Blick auf den Ukraine-Krieg schlagen die Grünen im Bund vor, Bauwerke wie U-Bahnhöfe künftig in ein "Schutzkonzept" für die Zivilbevölkerung einzubeziehen. An Stationen mangelt es dafür in Berlin nicht - doch es fehlt an Tieflage. Von Hasan Gökkaya