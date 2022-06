Die gestiegene Inflation in Deutschland bringt die Berliner Tafel an ihre Grenzen. Das teilte die Vorsitzende Sabine Werth am Donnerstag in einem Interview mit RTL/NTV mit. So seien Aufnahmestopps an einigen Ausgabestellen in der Stadt nur durch eine Verringerung des Angebots zu vermeiden. Dort könnten die Menschen sich nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel abholen und nicht mehr ein Mal pro Woche.