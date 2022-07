Anlass war der sogenannte "Wuthering Heights-Tag". An diesem Tag kleiden sich jedes Jahr Menschen in rote Kleider und tanzen, so wie die Sängerin in ihrem Musikvideo "Wuthering Heights" vor 44 Jahren zu sehen war. Der Tag wird seit Jahren weltweit gefeiert.

Etwa 200 in Rot gekleidete Menschen haben sich am Samstag in Berlin zu einem Kate-Bush-Flashmob versammelt. Sie kamen im Görlitzer Park zusammen, um die Sängerin zu ehren.

Bush und ihre Musik sind in diesem Sommer wieder sehr populär. Nachdem die Netflix-Serie "Stranger Things" ihren Song "Running Up That Hill" (1985) verwendet hat, schaffte es das Lied 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung in mehreren Ländern in die Charts. In Großbritannien erreichte "Running Up That Hill" Platz eins der Charts, in Deutschland Platz vier.

Kate Bush erlebte in Deutschland ihren Durchbruch mit einem TV-Auftritt bei Alfred Biolek. In dessen Sendung "Bio's Bahnhof" sang sie 1978 als 19-Jährige "Wuthering Heights". Der Titel bedeutet auf Deutsch etwa "Sturmhöhe" und bezieht sich auf einen berühmten Roman von Emily Brontë (1818-1848).