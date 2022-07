Die beiden Toten, die am Samstag in Berlin-Spandau gefunden wurden, kannten sich. Der ältere Mann hatte dem jüngeren das Grundstück, auf dem beide gefunden wurden, übertragen. Ob ein Streit um das Wohnrecht das Motiv war, ist weiterhin unklar.

Zu dem Fall der zwei toten Männer, die am Samstag in Berlin-Spandau entdeckt wurden, gibt es erste Erkenntnisse. Nach rbb-Informationen ist der Jüngere, ein 38 Jahre alter Mann, an mehreren Schussverletzungen gestorben. Der tote 79-Jährige gilt als Tatverdächtiger. Er soll danach durch einen mutmaßlich von ihm selbst gelegten Brand in dem Gebäude ums Leben gekommen sein.

Die beiden Männer waren am Samstag von der Polizei in einem Wohngebäude an der Havel nahe der Freybrücke gefunden worden, nachdem ein Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert hatte.