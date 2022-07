In Berlin startet am Freitag ein Volksbegehren für mehr Klimaschutz. Ein aus verschiedenen Initiativen bestehendes Bündnis will auf diesem Wege erreichen, die Stadt bereits bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu machen. Dazu soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Im Rahmen einer Online-Pressekonferenz wurden am Donnerstag die Pläne dazu präsentiert.



Vorgesehen ist, die Stadt bereits bis 2030 klimaneutral zu machen. Bislang ist dafür offiziell das Jahr 2045 avisiert. Klimaneutralität bedeutet, dass kaum noch klimaschädliches Kohlendioxid und andere Treibhausgase ausgestoßen werden.