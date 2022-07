Eine Seniorin hat am Freitagmittag im Berliner Ortsteil Hermsdorf die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen schweren Unfall verursacht.



Nach Polizeiangaben fuhr die 83-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Waldseeweg in Richtung Schloßstraße. Gegen 13.45 Uhr fuhr die Frau aus bislang ungeklärten Gründen in den Bereich des Bahnhofsplatzes, auf dem sich eine BVG-Sammelhaltestelle befindet. Dort saßen zu diesem Zeitpunkt auf einer Sitzbank eine 17- und 73-jährige Passantin. Während die 17-Jährige zur Seite springen konnte, wurde die ältere Frau von dem Auto erfasst und eingeklemmt.



Die 73-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch die 83-jährige Autofahrerin wurde verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt.



