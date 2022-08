Bis Donnerstag wird es wieder heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher bereits eine Warnung vor Hitze am Mittwoch herausgegeben. Sie betrifft die ganze Region. Es ist bereits die dritte Hitzewelle in diesem Jahr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher bereits am Dienstag eine amtliche Warnung vor Hitze für Mittwoch herausgegeben. Die Warnung betrifft die ganze Region in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Es werde eine "starke Wärmebelastung" erwartet.

Für diese Woche sind deutschlandweit sehr heiße Temperaturen vorhergesagt worden. Auch in Berlin und Brandenburg soll das Quecksilber den Prognosen zufolge am Mitwoch und Donnerstag auf 35 Grad und mehr steigen.

Es stehe eine "kurze, aber prägnante Hitzewelle" bevor, sagte der ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin rbb|24 am Montagvormittag. Am Donnerstag werde der Höhepunkt erreicht. "Die Modelle zeigen derzeit, dass die Temperaturen auf 35 bis 37 Grad steigen werden", konkretisierte der Meteorologe. Diese Werte würden normalerweise nicht jeden Sommer erreicht, in diesem Jahr aber bereits zum dritten Mal .

Ab Dienstag steigen die Temperaturen kontinuierlich an: "Es geht mit viel Sonne bei 29 Grad los, am Mittwoch wird es nach aktuellen Vorhersagen sonnig und trocken bei bis zu 35 Grad", erklärte Vögtlin. Dazu wehe leichter bis mäßiger Wind. Auch die Nächte werden demnach zunehmend drückend: "Ab Mittwoch erwarten wir gebietsweise tropische Nächte." Am Donnerstag stehe dann der heißeste Tag in dieser Woche an. Der Donnerstag wird dann am wärmsten.

Am Freitag sind aktuellen Prognosen zufolge 26 bis 33 Grad zu erwarten. Aus Richtung Nordwesten ziehen im Laufe des Tages aber kühlere Luftmassen in die Region. Sie können Vöglin zufolge gebietsweise auch Schauer und Gewitter bringen. Am Wochenende sind 23 bis 26 Grad prognostiziert.