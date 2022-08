Höhepunkt am Donnerstag - Nächste Hitzewelle rollt auf Berlin und Brandenburg zu

Mo 01.08.22 | 13:11 Uhr

Bild: dpa/Christophe Gateau

Am Montag dominieren in Berlin und Brandenburg noch die Wolken. Ab Dienstag steigen die Temperaturen dann wieder kontinuierlich an. Und am Donnerstag soll es dann wieder richtig heiß werden.

Den Menschen in Berlin und Brandenburg steht eine "kurze, aber prägnante Hitzewelle" bevor. Das sagte ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin rbb|24 am Montagvormittag auf Nachfrage. Die Temperaturen steigen demnach in den kommenden Tagen kontinuierlich an.

Am Donnerstag werde der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht, fügte der Meteorologe hinzu: "Die Modelle zeigen derzeit, dass die Temperaturen auf 35 bis 37 Grad steigen werden." Diese Werte würden normalerweise nicht jeden Sommer erreicht, in diesem Jahr aber bereits zum dritten Mal.



dpa/Patrick Pleul Höhepunkt der Hitzewelle - 39,1 Grad in Langenlipsdorf gemessen Die Hitzeglocke über der Region führte am Mittwoch in Langenlipsdorf, Wiesenburg, Potsdam und Berlin-Buch zu Temperaturrekorden. 40 Grad und mehr wurden aber nicht erreicht. Am Donnerstag soll es weniger heiß werden.

Woche startete lokal mit Schauern

Die Woche startete in Berlin und Brandenburg lokal noch mit Schauern. Der Montagnachmittag soll aber schon freundlicher werden. Ab Dienstag baut sich dann die Hitzewelle auf. "Es geht mit viel Sonne bei 29 Grad los, am Mittwoch wird es nach aktuellen Vorhersagen sonnig und trocken bei bis zu 35 Grad", erklärte Vögtlin. Dazu wehe leichter bis mäßiger Wind. Auch die Nächte werden demnach zunehmend drückend: "Ab Mittwoch erwarten wir gebietsweise tropische Nächte." Am Donnerstag stehe dann der heißeste Tag in dieser Woche an.

Am Freitag sind aktuellen Prognosen zufolge 26 bis 33 Grad zu erwarten. Aus Richtung Nordwesten ziehen im Laufe des Tages aber kühlere Luftmassen in die Region. Sie können Vöglin zufolge gebietsweise auch Schauer und Gewitter bringen. Am Wochenende sind 23 bis 26 Grad prognostiziert.

Waldbrandgefahr steigt wieder deutlich an

In Brandenburg wird die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen wieder deutlich steigen. In den meisten Landkreisen gilt aktuell die dritte von fünf Wanrstufen. Das geht aus dem Dashboard des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) hervor [mluk.brandenburg.de].

Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war der 19. Juni: Laut Wetterdienst waren an dem Tag mit 39,2 Grad die wärmsten Orte bundesweit Cottbus und Dresden. Am 20. Juli wurden 39,1 Grad in Langenlipsdorf gemessen. Laut DWD liegt der Hitzerekord in Deutschland bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 01.08.2022, 19:30 Uhr