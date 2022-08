Ein Motorradfahrer ist neun Tage nach einem Unfall in Berlin-Mitte im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach war der 57-Jährige am Nachmittag des 6. August mit seiner Maschine die Behrenstraße in Mitte von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Friedrichstraße entlang gefahren. Als er den Pkw einer 77-Jährigen überholen wollte, die in gleicher Richtung unterwegs war und gerade nach links in die Glinkastraße einbog, stießen sie zusammen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Rumpf und wurde stationär aufgenommen. Laut Polizei ist er am Montag den Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.