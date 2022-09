Anna-Lindh-Schule startet Unterricht in früherer Air-Berlin-Zentrale

Die Berliner Anna-Lindh-Grundschule, deren Gebäude wegen Schimmelbefalls geschlossen wurde, ist umgezogen. Am Montag fand der Unterricht zum ersten Mal in der ehemaligen Air-Berlin-Zentrale am Saatwinkler Damm statt.

Die 5. und 6. Klassen waren dabei die ersten, die das Ausweichquartier der Weddinger Grundschule bezogen haben. Für die Schüler wurde ein Bustransfer eingerichtet.

Die vergangenen drei Wochen mussten die Kinder im Homeschooling unterrichtet werden, weil das bisherige Schulgebäude an der Guineastraße so hartnäckig von Schimmel befallen ist, dass das zuständige Gesundheitsamt keine Freigabe für das neue Schuljahr erteilte. Wegen ausbleibender Sanierungen dringt zudem bei Regen immer wieder Wasser in das Gebäude ein.