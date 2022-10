Nach der Ankündigung für die Kitas mit neuem Konzept hat es allerdings bei der Schwulenberatung auch personelle Änderungen gegeben: So teilte sie am Freitag über Facebook mit, dass der Vorstand Rüdiger Lautmann auf einer Sitzung am selben Tag erklärt habe, "dass er mit sofortiger Wirkung seinen Vorstandsposten niederlegt". Damit solle "weiterer Schaden" von der Schwulenberatung und den Kitas abgewendet werden. Um ihn habe es in Verbindung mit den Kitas eine "teilweise sehr kontroverse Berichterstattung" gegeben.



Hinter der Schwulenberatung Berlin steht der Verein "Psychosoziales Zentrum für Schwule". Im Vorstand dieses Vereins saß seit 2010 der Jurist und Soziologe Lautmann. Dem 86-Jährigen wird in verschiedenen Studien und Berichten vorgeworfen, Pädophilie zu verharmlosen.



So schrieb Lautmann 1994 ein Buch mit dem Titel: "Die Lust am Kind", das der "Spiegel" als "Pädophilie verherrlichend" beschreibt. 1997 warf die Traumatherapeutin Ursula Enders Lautmann vor, "täterverherrlichende Positionen" zu vertreten. Nach Angaben eines Forschungsprojekts der Universität Göttingen [demokratie-goettingen.de] war Lautmann auch Mitglied der "Arbeitsgruppe Humane Sexualität". Auf der Webseite dieses heute noch existierenden Vereins wird eine Broschüre aus dem Jahr 1997 mit den Worten beworben: "Man fühlt sich dennoch bemüßigt, vor einer Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen zunächst einmal und generell zu warnen, auch wenn man sie im Grunde bejaht."



Auf Anfrage des rbb wies Lautmann in dieser Woche die Vorwürfe zurück: "Sexuelle Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen werden nicht und wurden nie von mir bejaht", teilte er dem rbb mit. Als er in der AHS aktiv geworden sei, sei der Verein noch nicht in einer pädosexuellen Richtung positioniert gewesen. "Später habe ich mich dann vielleicht nicht schnell genug zurückgezogen", sagte er.