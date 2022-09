In Berlin und Brandenburg gibt es wieder mehr Kitaplätze. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg standen zum 1. März 2022 in beiden Ländern insgesamt 4.780 Kindertageseinrichtungen mit mehr als 404.600 Plätzen zur Verfügung. Die Zahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr in Berlin um 1,9 Prozent und in Brandenburg um 1,7 Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag in Potsdam mit.

In Berlin besuchten demnach mehr als 176.000 Kinder ein öffentlichen gefördertes Angebot der Kinderbetreuung, in Brandenburg fast 194.500 Kinder. Anders als in Berlin werden hier die Hortkinder mitgezählt.