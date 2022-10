Wieder hat es im Hochhausviertel in Berlin-Staaken gebrannt. Das hat die Feuerwehr dem rbb am Donnerstagmorgen bestätigt. Demnach wurde die Feuerwehr in der Nacht zuvor gerufen, weil ein Kinderwagen und eine Matratze im Flur eines Hochhauses in der Obstallee in Flammen standen.