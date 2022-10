Die Deutsche Bahn hat am Montag erste Details zum neuen Fahrplan bekannt gegeben. Berlin bekommt unter anderem eine schnellere und häufigere Verbindung nach Warschau, wie die Bahn in ihrer Pressemitteilung bekannt gab. Deutschlandweit will die Bahn den Takt auf wichtigen Verbindungen zwischen West- und Süddeutschland deutlich erhöhen. Der neue Fahrplan tritt Mitte Dezember in Kraft.