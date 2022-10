Heinz Murken Berlin Samstag, 08.10.2022 | 10:52 Uhr

Spätestens, seit ich hinter Lyon aus einem TGV aussteigen musste, weil er defekt war und wirklich niemand sauer wurde, obwohl wir auf freier Strecke klitschnass wurden, und die wenigen Deutschen sich über die Gelassenheit der Franzosen (!) wunderten, frage ich mich, warum in diesem Land so viel gemeckert wird.

Gehen Autos nie kaputt, fallen Flugzeuge nicht aus oder gleich vom Himmel?

Sind Flugzeuge und Autos immer pünktlich?

Wir sind keine Japaner.

Shit happens!

So what?