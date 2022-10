Andy Berlin Sonntag, 30.10.2022 | 12:14 Uhr

Was ist denn daran so schlimm, seine Tasche/Rucksack o.ä. vor dem Zutritt wegzuschließen? Man erinnere sich an 9/11, seitdem gelten immernoch äußerst strenge Regeln bei Flügen und jeder überlebt diese. Ich find es gut, dass das Museum wieder öffnet egal um welchen Preis. Die Kleberlinge sollten sich nicht an Kunst vergreifen, also muss diese geschützt werden.